Risorto: il cast (attori) completo del film

Qual è il cast (attori) del film Risorto, in onda oggi – domenica 4 aprile 2021 (Pasqua) – alle ore 21,20 su Rai 1? La pellicola vede come protagonisti Joseph Fiennes e Tom Felton ed è ispirata alla storia della risurrezione di Gesù narrata nel Nuovo Testamento. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Joseph Fiennes: Clavio

Tom Felton: Lucio

Peter Firth: Ponzio Pilato

Cliff Curtis: Yeshua

Stephen Greif: Caifa

Stewart Scudamore: Pietro

María Botto: Maria Maddalena

Antonio Gil: Giuseppe di Arimatea

Stephen Hagan: Bartolomeo

Mark Killeen: Antonio

Richard Atwill: Polibio

Andy Gathergood: Quinto

Pepe Lorente: Taddeo

Jan Cornet: Tommaso

Mario Tardón: Andrea

Joe Manjón: Simone il Cananeo

Stavros Demetraki: Filippo

Mish Boyko: Giovanni

Manu Fullola: Matteo

Alberto Ayala: Giacomo il Giusto

Selva Rasalingam: Giacomo

Luis Callejo: Giosuè

Karim Saleh: Barabba

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Risorto, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Il borgo dei borghi 2021: partecipanti, vincitore e streaming Risorto: tutto quello che c’è da sapere sul film Zoo – Un amico da salvare: tutto quello che c’è da sapere sul film