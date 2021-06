Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu streaming e diretta tv: dove vedere il film

Stasera, 2 giugno 2021, alle ore 21,25 su Rai 1, in occasione dei 40 anni dalla morte, va in onda Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, miniserie televisiva sulla vita del cantante Rino Gaetano andata in onda per la prima volta su Rai 1 l’11 e il 12 novembre 2007 per la regia di Marco Turco e prodotta da Claudia Mori. Lo sceneggiato, che ha ottenuto un grande successo di pubblico, è stato criticato da Anna Gaetano, sorella di Rino Gaetano che vi ha visto una “bellissima storia romanzata”, ma poco o nulla aderente alla realtà. Dove vedere Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – 2 giugno 2021 – in replica su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) alle ore 21,25.

Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai in diretta e on demand gratis.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, ma quante puntate sono previste? In occasione della prima messa in onda la miniserie è stata trasmessa in due puntate separate (11 e 12 novembre 2007). Stasera, invece, la miniserie andrà in onda integralmente in un’unica serata. La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,50.