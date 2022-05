Rinascere: la trama del film che racconta la storia vera di Manuel Bortuzzo

Stasera, 8 maggio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Rinascere, film tv coprodotto da Rai Fiction e Moviheart con Alessio Boni e Giancarlo Commare per la regia di Umberto Marino tratto dall’omonimo libro di Manuel Bortuzzo. Una drammatica vicenda di cronaca che si rivela, giorno dopo giorno, capace di portare un messaggio di speranza. Una storia vera e contemporanea. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Il film-tv racconta la storia di Manuel Bortuzzo, giovane 19enne nato a Trieste ma cresciuto con la famiglia a Treviso, dove ha iniziato a coltivare la sua passione per il nuoto. Una passione che gli permette di essere accettato ad Ostia, nel Lazio, dove si allena con i migliori nuotatori, raggiungendo il tempo per sognare le Olimpiadi. Non solo: a Roma conosce Martina, nuotatrice come lui, di cui si innamora. I due, una sera, decidono di uscire con altri amici per andare ad una festa. E’ la sera in cui tutto cambia: Manuel viene scambiato per un’altra persona da due persone che gli sparano per un regolamento di conti tra bande. Portato in ospedale, la diagnosi è terribile: lesione midollare completa. Manuel finisce su una sedia a rotelle. Secondo i medici non potrà più camminare, e così il suo sogno olimpico sembra svanire. A Manuel non resta che dimostrare di essere forte, anche se si ritrova a piangere da solo. Allontana Martina, ed accetta solo la vicinanza del padre Franco e di Alfonso, giovane come lui sulla sedia a rotelle, che diventa presto suo amico. L’incontro con Davide, medico che ha subìto la sua stessa lesione ma che ora è in piedi sulle sue gambe, fa tornare in Manuel la speranza. Grazie a lui scopre che un piccolo filamento midollare non è stato compromesso: per il protagonista è il momento di rinascere. Trova nuovi interessi, studia musica, racconta la sua storia ai giovani per parlare delle difficoltà legate alla disabilità. Ma il suo sogno resta quello di poter tornare in piscina, ed un giorno di riprendere a camminare ed a nuotare.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto la trama (e storia vera) di Rinascere, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 8 maggio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai tramite la connessione internet su pc, tablet, smartPhone e smartTv.