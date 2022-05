Rinascere: trama, storia vera Manuel Bortuzzo, cast, quante puntate e streaming

Stasera, domenica 8 maggio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Rinascere, film tv coprodotto da Rai Fiction e Moviheart con Alessio Boni e Giancarlo Commare per la regia di Umberto Marino tratto dall’omonimo libro di Manuel Bortuzzo. Una drammatica vicenda di cronaca che si rivela, giorno dopo giorno, capace di portare un messaggio di speranza. Una storia vera e contemporanea. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Il film-tv racconta la storia di Manuel Bortuzzo, giovane 19enne nato a Trieste ma cresciuto con la famiglia a Treviso, dove ha iniziato a coltivare la sua passione per il nuoto. Una passione che gli permette di essere accettato ad Ostia, nel Lazio, dove si allena con i migliori nuotatori, raggiungendo il tempo per sognare le Olimpiadi. Non solo: a Roma conosce Martina, nuotatrice come lui, di cui si innamora. I due, una sera, decidono di uscire con altri amici per andare ad una festa. E’ la sera in cui tutto cambia: Manuel viene scambiato per un’altra persona da due persone che gli sparano per un regolamento di conti tra bande. Portato in ospedale, la diagnosi è terribile: lesione midollare completa. Manuel finisce su una sedia a rotelle. Secondo i medici non potrà più camminare, e così il suo sogno olimpico sembra svanire. A Manuel non resta che dimostrare di essere forte, anche se si ritrova a piangere da solo. Allontana Martina, ed accetta solo la vicinanza del padre Franco e di Alfonso, giovane come lui sulla sedia a rotelle, che diventa presto suo amico. L’incontro con Davide, medico che ha subìto la sua stessa lesione ma che ora è in piedi sulle sue gambe, fa tornare in Manuel la speranza. Grazie a lui scopre che un piccolo filamento midollare non è stato compromesso: per il protagonista è il momento di rinascere. Trova nuovi interessi, studia musica, racconta la sua storia ai giovani per parlare delle difficoltà legate alla disabilità. Ma il suo sogno resta quello di poter tornare in piscina, ed un giorno di riprendere a camminare ed a nuotare.

Rinascere: il cast del film tv

Abbiamo visto la trama di Rinascere, ma qual è il cast completo del film tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giancarlo Commare: Manuel Bortuzzo

Alessio Boni: Franco

Gea Dall’Orto: Martina

Salvatore Nicolella: Alfonsi

David Coco: Davide

Francesca Beggio: Rossella, madre di Manuel

Pietro Giannini: Kevin, fratello di Manuel

Giorgia Frank: Jennifer, sorella di Manuel

Sara Avallone: Michelle, sorella di Manuel

Federico Antonucci: Alessandro

Viktorie Ignoto: Manuela

Chiara Ferrara: Laura

Giorgio Gobbi: Dott. Larini

Mimmo Mancini: Prof. Carpi

Luca Ribezzo:Morini

Edoardo Persia: selezionatore delle Paralimpiadi

“Mi sono preso una grandissima responsabilità”, ha raccontato Giancarlo Commella, che interpreta Manuel Bortuzzo in Rinascere “sono subito andato in piscina, ho avuto al mio fianco Kevin, il fratello di Manuel. Purtroppo, dato che abbiamo l’uomo più impegnato del mondo, non ho potuto conoscerlo prima – ha aggiunto a La Repubblica -. Il suo libro è stato come la mia bibbia. Mi dava forza, era come se lui fosse vicino a me. Non abbiamo lavorato di imitazione, ho visto tutte le interviste che ha fatto, ho voluto cogliere i suoi gesti ma il libro mi ha permesso di capire chi fosse veramente, è stato un viaggio intimo che mi ha toccato. Mi interessava rendere giustizia a quello che questa persona ha provato. Volevo rappresentare al meglio i suoi sentimenti e le sue emozioni. La scena che più mi ha segnato è stata quella del risveglio: tutto finto, ma ho pensato: immaginati se fosse vero. Mi ha fatto parecchio effetto. Non stavo interpretando, ero in ascolto. È stato difficile da vivere e io non l’ho vissuto veramente, è stata una cosa davvero tosta”.

Del film tv ha parlato anche Alessio Boni che in Rinascere è Franco Bortuzzo: “Ho dato vita a Walter Chiari, Puccini, personaggi che non ci sono più. Ma interpretare una persona che è qui è diverso. Non volevo imitare il padre di Manuel, questo copione racconta una tragedia capitata a un ragazzo che aveva 19 anni, il punto cardine è la dignità con cui questa famiglia ha affrontato il dolore. Io ho sentito una volta un’intervista in cui, mi pare all’Arena, Massimo Giletti chiedeva: ‘Sei contento che quelli che hanno sparato hanno preso 17 anni?’. E Manuel ha detto una cosa sorprendente per un ragazzo della sua età, ha detto di no. ‘Sono le circostanze che li hanno portati, se fossi cresciuto in quell’ambiente forse anche io avrei sbagliato’. Mi colpì tantissimo. Per me interpretare Franco è stata una cosa formidabile, la cosa che ha detto Umberto è importante: l’asciuttezza. Lui ha pianto tre volte, non si è mai fatto vedere. È importante ricordare certi momenti e certi esempi: Alex Zanardi, Bebe Vio, Manuel. Sono esempi spettacolari”.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Rinascere, il film tv sulla storia vera di Manuel Bortuzzo in onda su Rai 1? Tutto andrà in onda in un’unica puntata stasera, 8 maggio 2022. Il film-tv ha una durata di circa 100 minuti (pubblicità escluse).

Streaming e tv

Dove vedere Rinascere in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 8 maggio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai tramite la connessione internet su pc, tablet, smartPhone e smartTv.