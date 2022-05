Rinascere streaming e diretta tv: dove vedere il film tv su Manuel Bortuzzo

Stasera, domenica 8 maggio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Rinascere, film tv coprodotto da Rai Fiction e Moviheart con Alessio Boni e Giancarlo Commare per la regia di Umberto Marino tratto dall’omonimo libro di Manuel Bortuzzo. Una drammatica vicenda di cronaca che si rivela, giorno dopo giorno, capace di portare un messaggio di speranza. Una storia vera e contemporanea. Dove vedere Rinascere in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 8 maggio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1.

Rinascere streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai tramite la connessione internet su pc, tablet, smartPhone e smartTv.

Cast

Abbiamo visto dove vedere e rivedere Rinascere in diretta tv e live streaming, ma qual è il cast completo del film tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: