Rigoletto al Circo Massimo: trama, cast, personaggi, streaming del film opera su Rai 3

Questa sera, giovedì 30 dicembre 2021, alle ore 21.20 in prima visione su Rai 3 va in onda Rigoletto al Circo Massimo, film opera di Damiano Michieletto, già presentato con successo all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma. Nel luglio del 2020, a 169 anni dal debutto veneziano del 1851, è l’opera Rigoletto, la più rivoluzionaria e cara al suo autore Giuseppe Verdi, il primo spettacolo dal vivo messo in scena in Italia dopo i lunghi mesi di chiusura legati alla pandemia, nella spettacolare cornice del Circo Massimo di Roma. Ecco la trama, il cast e tutte le anticipazioni.

Trama

“Un Rigoletto “on the road”, pensato e creato appositamente come evento speciale del Teatro dell’Opera di Roma al Circo Massimo per la ripartenza dello spettacolo dal vivo. Abbiamo iniziato le prove il 16 giugno 2020, il giorno della riapertura dei teatri dopo il lockdown. Il debutto era fissato per il mese successivo”, ha dichiarato il regista presentando il su Rigoletto al Circo Massimo.

“Per realizzare questo progetto abbiamo utilizzato tre operatori steady-cam coordinati da una regia video live in modo da avere allo stesso tempo gli interpreti dell’opera sul palcoscenico e le loro inquadrature proiettate su un maxischermo alle loro spalle”, spiega Michieletto. “Nel maxischermo sono presenti inoltre dei filmati che abbiamo girato con una piccola troupe durante il periodo di prove a Cinecittà, in modo da avere a disposizione uno spazio che corrispondesse al palcoscenico che nel frattempo veniva allestito a Circo Massimo. Una giostra a catene e sei automobili sono stati gli ingredienti scenici che abbiamo utilizzato per sintetizzare lo spazio della vicenda”.

Primo spettacolo dal vivo messo in scena in Italia dopo la chiusura legata alla pandemia nel luglio 2020, il lavoro di Michieletto dopo la splendida cornice del Circo Massimo arriva in televisione. Un’opera che ha dovuto confrontarsi con le limitazioni imposte dal virus: prima su tutte la necessità di rispettare il distanziamento sul palcoscenico. “I limiti, i paletti devono essere sempre un trampolino. Devono sempre essere vissuti come un’opportunità, perché nel momento in cui tu li vivi come dei limiti stai già perdendo. Possono essere l’occasione la possibilità per creare qualcosa di inaspettato che faccia dire wow a chi la vede”, ha aggiunto il regista. Il film propone una contaminazione fra differenti linguaggi di cui sfrutta tutte le potenzialità con l’intento di restituire allo spettatore un’esperienza artistica nuova che si pone a metà strada tra la rappresentazione dal vivo e quella cinematografica.

Proprio queste limitazioni hanno permesso di realizzare una differente e nuova esperienza di fruizione dell’opera da parte dello spettatore: gli attori si sono esibiti su un palcoscenico di 1500 m2, mentre su un enorme schermo si poteva assistere a quanto accadeva in scena, grazie all’impiego di alcune steadycam posizionate sul palco. In questo modo lo spettatore non riesce solo a seguire la storia e quanto accade, ma si sente anche coinvolto nella messa in scena. Questo nuovo modo di fare spettacolo, che commistiona a perfezione il teatro con il cinema, rappresenta una vera contaminatio tra due diversi linguaggi artistici, che risultano perfettamente fusi l’uno nell’altro.

Rigoletto al Circo Massimo: il cast e la storia

Tanti gli attori che hanno preso parte a questo film opera diretto da Michieletto. Su tutti Rosa Feola, Riccardo Zanellato, Gabriele Sagona, Roberto Frontali,

Ivan Ayon Rivas, Martina Belli. Ma qual è la trama originale del Rigoletto di Verdi? Si tratta di un melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave (autore della maggior parte dei testi dei melodrammi verdiani).

È tratto dal dramma storico di Victor Hugo Il re si diverte (Le roi s’amuse), centrato sulla drammatica e originale figura di un buffone di corte, il Rigoletto. Mentre il protagonista dell’opera originale era il Re di Francia, nell’opera verdiana il Re è del regno non più esistente di Mantova, con lo scopo di non incorrere nella censura austriaca. Fu rappresentato per la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia l’11 marzo 1851, riscuotendo un immenso successo di pubblico e di stampa.