Ridatemi mia moglie: il cast (attori) completo della miniserie

Qual è il cast di Ridatemi mia moglie, la nuova miniserie (ispirata alla sitcom I Want My Wife Back) in due puntate diretta da Alessandro Genovesi e prodotta da Sky con Colorado Film? Per questo progetto Alessandro Genovesi ha chiamato quattro veterani del cinema e della comicità, a cominciare dal protagonista Fabio De Luigi: a lui va il ruolo di Giovanni, uomo di mezza età che ama condurre una vita tranquilla ed è convinto che il suo matrimonio vada a gonfie vele. Anita Caprioli interpreta la moglie Chiara, decisamente più irrequieta, tanto da arrivare a decidere che quel rapporto è decisamente troppo “normale” per lei. A Diego Abatantuono il ruolo del padre di lei, Renato, che adora la figlia, ma ancora di più il genero Giovanni. Carla Signoris è la madre di Chiara, Rossana. A questo fantastico quartetto si aggiungono gli altrettanto bravi Alessandro Betti nel ruolo di Antonio, amico di Giovanni, e Diana Del Bufalo in quello di Lucia, sorella pasticcera di Chiara.

Trama

Abbiamo visto il cast di Ridatemi mia moglie, ma la trama? Giovanni e Chiara sono sposati da anni e il loro rapporto procede senza grosse novità. Se questo per lui è un bene, per lei, però, la routine equivale a una condanna. Ecco quindi che decide di darsi alla macchia, lasciandosi dietro solo un bigliettino, che però poi appallottola in un cestino. Giovanni scopre di essere stato lasciato solo durante la festa a sorpresa organizzata con amici e parenti per il compleanno di lei. Fermamente intenzionato a recuperare l’amore della moglie fuggitiva, si ritroverà a vincere la sua reticenza verso il nuovo per cercare di riconquistare Chiara.