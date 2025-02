Ricordati di me: il testo della canzone di Antonello Venditti ospite a Sanremo 2025

Qual è il testo di Ricordati di me, la canzone cantata da Antonello Venditti ospite oggi, 15 febbraio, al Festival di Sanremo 2025? Ecco le parole del brano:

Ricordati di me

questa sera che non hai da fare

e tutta la città

è allagata da questo temporale

e non c’è sesso e non c’è amore

ne tenerezza nel tuo cuore

capita anche a te

di pensare che al di là del mare

vive una città

dove gli uomini sanno già volare

e non c’è sesso senza amore

nessun inganno nessun dolore

e vola l’anima leggera

sarà quel che sarà

questa vita è solo un’autostrada

che mi porterà

alla fine di questa giornata

e sono niente senza amore

sei tu il rimpianto e il mio dolore

che come il tempo mi consuma

lo sai o non lo sai

che per me sei sempre tu la sola

chiama quando vuoi

basta un gesto forse una parola

che non c’è sesso senza amore

è dura legge nel mio cuore

che sono un’anima ribelle

ricordati di me della mia pelle

ricordati di te com’eri prima

il tempo lentamente ti consuma

ma non c’è sesso e non c’è amore

ne tenerezza nel tuo cuore

che raramente s’innamora.

ricordati di me

quando ridi quando sei da sola

fidati di me

questa vita e questo tempo vola

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Ricordati di me, la canzone di Antonello Venditti, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.