Ricomincio da RaiTre: gli ospiti della terza puntata

Questa sera, domenica 27 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la terza puntata di Ricomincio da RaiTre, un nuovo format in quattro puntate in prima serata pensato per sostenere e dare la possibilità di esibirsi a moltissime realtà dello spettacolo dal vivo bloccato dal lockdown. Ma quali sono gli ospiti della terza puntata di Ricomincio da RaiTre? Vediamoli insieme.

Flavio Insinna

Elena Sofia Ricci

Fabrizio Gifuni

Gabriele Lavia

Roberto Bolle

Lella Costa

Lino Guanciale

Streaming e tv

Dove vedere Ricomincio da RaiTre in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal 12 dicembre 2020 alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

