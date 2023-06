Chi è Ricky Gianco, il cantante ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Ricky Gianco, il cantante e chitarrista ospite a Oggi è un altro giorno? Si tratta di un artista molto noto soprattutto negli anni passati, che ha da poco festeggiato 80 anni. Il suo vero nome è Riccardo Sanna ed è nato a Lodi nel 1943. Uno degli “urlatori” in voga negli anni Cinquanta, ha debuttato nel mondo della musica con Gino Santercole ed è considerato uno dei padri della musica rock italiana.

Nel 1958 Ricky Gianco è stato chitarrista del trio Pepe, Pietruccio & Lallo, poi diventati famosi con il nome di Dik Dik. L’anno seguente ha inciso il suo primo disco sotto il nome di Ricky Sann: Ciao ti dirò, mentre il suo secondo disco è stato un rock all’italiana, Precipito, inciso anche da Brunetta. Nel 1960 ha collaborato con i Ribelli, poi con i Quelli, precursori della Premiata Forneria Marconi e sempre in quell’anno ha deciso di fondare la propria brand Ricky Sanna e il suo complesso, insieme a Luigi Tenco al sax ed Enzo Jannacci al pianoforte. Con loro due ha pubblicato il singolo Distrattamente. L’anno seguente è entrato a far parte del Clan Celentano, esperienza che lo ha portato poi a una brusca rottura con il ‘Molleggiato’ dopo aver inciso per sé Vedrai che passerà.

Tra le sue canzoni famose ricordiamo: ‘Ciao ti dirò’, con cui ha debuttato a 16 anni, Pugni chiusi portata al successo dai Ribelli, Stai Lontana da me, Pregherò, brani cantanti da Adriano Celentano. Nel 2004 Ricky Gianco è approdato in teatro con lo spettacolo È rock’n’roll, scritto a quattro mani con Alberto Tonti mentre, nel 2007, ha condotto il programma Tuttifrutti su Radio 24. Il 9 maggio 2009, è stato ospite d’onore al Premio Donida, presso il Teatro Derby di Milano, dedicato al maestro Carlo Donida. Nel 2014, invece, ha ottenuto la Targa alla Carriera Musica da Bere che ha ritirato in occasione dell’omonima manifestazione.

Vita privata

Molto riservato sulla sua vita privata, pare sia sposato da tempo con una donna che si chiama Gabriella, sua compagna di vita. Non è presente sui social.