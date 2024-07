Chi è Riccardo Pezzali di Profunghi, il datore di lavoro della puntata di oggi di Boss in incognito

Riccardo Pezzali è il boss (datore di lavoro) della puntata di oggi di Boss in incognito, 2 luglio 2024, in replica su Rai 2. Si tratta del presidente di Profunghi, azienda che produce e commercializza varie tipologie di funghi coltivati operante nel settore da ben quattro generazioni. Pezzali, 40enne, è originario di San Cesareo, in provincia di Roma, dove si trova appunto la sede centrale di Profunghi. Quest’ultima vanta 5 siti produttivi dislocati intorno ai Castelli Romani, che si estendono per un totale di 13 mila mq di coltivazioni. Con una produzione totale di 50 mila quintali di funghi all’anno, Pezzali ha al suo servizio 130 dipendenti.

Il boss si è calato nella parte del nuovo dipendente Luciano Galdini per controllare i suoi operai. Pezzali ha una moglie e tre figli, che sono rimasti sconvolti quando hanno scoperto che avrebbe partecipato alla trasmissione di Rai 2 condotta da Max Giusti. “Non ce lo saremmo mai aspettati, è una grande sorpresa”, hanno ammesso. L’imprenditore, da parte sua, ha rivelato di avere fin troppo spesso trascurato i suoi cari per la professione. “Non riesco ad essere molto presente nella loro vita per motivi lavorativi. Mia moglie mi ha aiutato tanto. Le delego tanto, ha sempre carta bianca”, ha raccontato.

Sulla nascita di Profunghi il boss ha raccontato: “Ad avviare l’attività fu il mio bisnonno Luigi, che andò in Francia per apprendere le tecniche di lavorazione dei funghi. Inizialmente non volevo seguire le mie attività. Mi sono laureato in Economia e Finanza. In banca, però, sono durato quattro giorni. Mio padre Carlo, però, mi ha proposto un progetto in funghicoltura, che ho trovato molto interessante e ho accettato. L’azienda è alla quarta generazione”, ha raccontato a Max Giusti.

La filosofia della sua azienda è molto definita. “Non vanno mai sottratte risorse alla società per farle nostre. Imprenditore solido, azienda solida. Io sono il pilota, mentre i miei dipendenti sono il motore. Siamo una famiglia. Diamo lavoro a 120 persone, è una grande responsabilità”. Pezzali è stato anche una delle identità nascoste in una puntata de I soliti ignoti.

Al fianco del conduttore Max Giusti, che anche questa settimana si calerà nelle vesti dell’operaio di origini cilene Josè, Riccardo avrà modo di lavorare a stretto contatto per una settimana con alcuni dei suoi dipendenti: con Duilio preparerà i letti di coltivazione, mentre Veronica, dopo averlo portato in una fungaia, gli mostrerà come si devono raccogliere i funghi. Grazie all’aiuto di Sandra potrà, invece, farcire gli champignon e confezionare i porcini. Infine, Ramon gli darà istruzioni per preparare il misto trifolato. Al contrario, per Giusti ci sarà Alina, pronta a dargli le giuste nozioni per la sgambatura e il confezionamento degli champignon.