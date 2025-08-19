Restiamo amici: tutto quello che c’è da sapere sul film
Restiamo amici: trama, cast e streaming del film su Rai 3
Questa sera, 19 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Restiamo amici, film del 2019 diretto da Antonello Grimaldi e tratto dal romanzo Si può essere amici per sempre di Bruno Burbi. Il film è interpretato principalmente da Michele Riondino, Alessandro Roja e Violante Placido. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Alessandro è un pediatra rimasto vedovo che vive con il figlio Giacomo. Continuamente esortato da amici e parenti a cercare un’altra donna con cui ricominciare una nuova vita, un giorno Alessandro riceve una telefonata dall’amico Gigi, il quale, oltre a dirgli che vive ormai da tempo in Brasile, gli confessa di essere malato e lo convince a raggiungerlo. Una volta giunto a Natal, viene a sapere che in realtà Gigi ha ricevuto in eredità dal padre un’ingente somma di denaro che però non può recuperare poiché deve essere destinata a un nipote. Non avendo figli, Gigi chiede aiuto ad Alessandro e i due escogitano un piano: fingere il funerale di Gigi in modo da intestare tutto al figlio di Alessandro.
Restiamo amici: il cast del film
Abbiamo visto la trama di Restiamo amici, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Michele Riondino: Alessandro Colonna
- Alessandro Roja: Gigi Natali
- Violante Placido: Bianca Tizzardi
- Sveva Alviti: Marta Rossi
- Libero De Rienzo: Leonardo “Leo” De Pascali
- Mirko Trovato: Giacomo Colonna
- Ivano Marescotti: notaio Brenner
- Gioia Libardoni: Clara
- Anni Barros: Fatima
- Desirée Popper: Monique
Streaming e tv
Dove vedere Restiamo amici in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 19 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.