19 agosto 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

Restiamo amici: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Antonio Scali
Restiamo amici: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 19 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Restiamo amici, film del 2019 diretto da Antonello Grimaldi e tratto dal romanzo Si può essere amici per sempre di Bruno Burbi. Il film è interpretato principalmente da Michele Riondino, Alessandro Roja e Violante Placido. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alessandro è un pediatra rimasto vedovo che vive con il figlio Giacomo. Continuamente esortato da amici e parenti a cercare un’altra donna con cui ricominciare una nuova vita, un giorno Alessandro riceve una telefonata dall’amico Gigi, il quale, oltre a dirgli che vive ormai da tempo in Brasile, gli confessa di essere malato e lo convince a raggiungerlo. Una volta giunto a Natal, viene a sapere che in realtà Gigi ha ricevuto in eredità dal padre un’ingente somma di denaro che però non può recuperare poiché deve essere destinata a un nipote. Non avendo figli, Gigi chiede aiuto ad Alessandro e i due escogitano un piano: fingere il funerale di Gigi in modo da intestare tutto al figlio di Alessandro.

Restiamo amici: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Restiamo amici, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Michele Riondino: Alessandro Colonna
  • Alessandro Roja: Gigi Natali
  • Violante Placido: Bianca Tizzardi
  • Sveva Alviti: Marta Rossi
  • Libero De Rienzo: Leonardo “Leo” De Pascali
  • Mirko Trovato: Giacomo Colonna
  • Ivano Marescotti: notaio Brenner
  • Gioia Libardoni: Clara
  • Anni Barros: Fatima
  • Desirée Popper: Monique

Streaming e tv

Dove vedere Restiamo amici in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 19 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca