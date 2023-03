Resta con me: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Stasera, domenica 5 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Resta con me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Una madre è in preda alla disperazione. Pensa che non abbia più senso vivere e per questo minaccia di gettarsi giù dal tetto del Tribunale dei Minori. Linda interviene prontamente, parla con lei e riesce a farla desistere. Intanto, Alessandro e Paola gestiscono questo caso e ciò li porta a sentirsi di nuovo vicini. Dopo una notte insieme, però, la ritrovata serenità svanisce di nuovo nel nulla. Paola non se la sente ancora di dare un’altra possibilità al marito e di ricominciare come se la tragedia della perdita del figlio, non fosse mai accaduta.

E ancora nella puntata di stasera di Resta con me, un nuovo colpo di scena attende Alessandro Scudieri. Mentre indaga su una bisarca carica di veicoli che è stata rubata al porto, fa una scoperta che potrebbe essere fondamentale. Perlustrando le immagini delle telecamere di sicurezza, infatti, nota una donna che sembra identica a quella che era al ristorante nel giorno della sparatoria. Così, in lui cresce sempre di più la convinzione che sia coinvolta la Banda della lancia termica. Alessandro non perde tempo e indaga ancora più meticolosamente. Inizia anche una collaborazione tra l’UDIN e la vecchia squadra di Alessandro, ora guidata dall’amico d’infanzia Marco Palma. Purtroppo la banda riesce a scappare.

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Resta con me, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Come detto, il protagonista della fiction è Francesco Arca. Al suo fianco tanti altri attori come Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva che abbiamo conosciuto a Sanremo 2023. Ma vediamo insieme l’elenco completo degli attori:

Dove vedere Resta con me in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.