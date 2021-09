Resta con me: trama (storia vera), cast e streaming del film

Questa sera, 14 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Resta con me, film del 2018 diretto da Baltasar Kormákur. La pellicola, tratta da una storia vera, ha per protagonisti Shailene Woodley e Sam Claflin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tami e Richard sono due spiriti liberi. Lei è americana, ha 24 anni e si mantiene con lavoretti occasionali, lasciandosi portare dal vento di destinazione in destinazione. Lui è inglese, ha 33 anni e ha girato il mondo in barca a vela, rigorosamente in solitaria, con l’obiettivo di attraversare l’infinito orizzonte. Quando si incontrano capiscono immediatamente di essere anime gemelle, e Richard invita Tami a condividere un incarico appena ottenuto: riportare la lussuosa barca a vela di una coppia di amici facoltosi a San Diego – guarda caso il luogo natale di Tami, dal quale la ragazza si è allontanata volontariamente con l’intento di non tornarci più. Ma il mare è imprevedibile, e una furibonda tempesta tropicale scaraventa la barca a vela su cui Tami e Richard stavano celebrando il loro amore in mezzo alle acque profonde, a migliaia di chilometri dalla terraferma. Riusciranno i due giovani a sopravvivere?

Resta con me: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Resta con me, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Shailene Woodley: Tami Oldham

Sam Claflin: Richard Sharp

Jeffrey Thomas: Peter Crompton

Elizabeth Hawthorne: Christine Crompton

Grace Palmer: Deb

Streaming e tv

Dove vedere Resta con me in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 14 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.