Resident Evil – Welcome to Raccoon City: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 29 maggio 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Resident Evil – Welcome to Raccoon City, pellicola del 2021 scritta e diretta da Johannes Roberts. Si tratta di un reboot e adattamento cinematografico della saga videoludica di Capcom, in particolare di Resident Evil (1996) e Resident Evil 2 (1998) ed è il settimo film dedicato alla saga. Nel cast attori celebri come Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Donal Logue e Neal McDonough. Di seguito la trama e tutte le informazioni.

Trama

Il film è ambientato nel 1998 a Raccoon City, un tempo sede della Umbrella Corporation e, dopo il fallimento della compagnia, destinata a essere una morente cittadina del Midwest. In questa città abbandonata vi è la Spencer Mansion, la residenza in cui operava il colosso farmaceutico ed è proprio qui che il male ha fatto il suo nido. Lo scopriranno a loro spese un gruppo di sopravvissuti, cresciuti in questi luoghi, e di persone appena arrivate in città, che si radunano in una notte fatale per introdursi nella residenza. Non sono pronti a quello che troveranno al suo interno e negli scantinati, dove il male è pronto a scatenarsi e mettere a repentaglio le vite di chi si addentra tra quelle mura. Riuscirà il gruppo a scoprire la verità che si cela dietro l’Umbrella Corporation e soprattutto a restare in vita?

Resident Evil – Welcome to Raccoon City: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Resident Evil – Welcome to Raccoon City? Tra i protagonisti troviamo Claire Redfield (Kaya Scodelario), Chris Redfield (Robbie Amell), Jill Valentine (Hannah John-Kamen) e Leon S. Kennedy (Avan Jogia). Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Kaya Scodelario: Claire Redfield

Hannah John-Kamen: Jill Valentine

Robbie Amell: Chris Redfield

Tom Hopper: Albert Wesker

Avan Jogia: Leon S. Kennedy

Donal Logue: Brian Irons

Neal McDonough: William Birkin

Lily Gao: Ada Wong

Chad Rook: Richard Aiken

Marina Mazepa: Lisa Trevor

Janet Porter: Annette Birkin

Holly De Barros: Sherry Birkin

Sammy Azero: Enrico Marini

Dylan Taylor: Kevin Dooley

Nathan Dales: Brad Vickers

Josh Cruddas: Ben Bertolucci

Pat Thornton: camionista

Heloise Catherine Pead Gavin: Alexia Ashford

Sophia Ann Pead Gavin: Alfred Ashford

Trailer

Di seguito il trailer del film Resident Evil – Welcome to Raccoon City, in onda questa sera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Resident Evil – Welcome to Raccoon City in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 29 maggio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.