Home » Spettacoli » TV
TV

Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 30 novembre 2025, su Rai 3

di Antonio Scali
Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 30 novembre 2025 su Rai 3

Questa sera, domenica 30 novembre 2025, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 30 novembre 2025 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Tra le inchieste proposte questa sera, “La casa di carta”, a cura di Giulio Valesini, Cataldo Ciccolella e Lidia Galeazzo, che percorrono l’Italia per fotografare lo stato delle strutture previste dal PNRR per rinnovare la sanità territoriale.

In “Chi protegge la nostra Privacy?”, invece, Chiara De Luca racconta come le piattaforme internazionali siano capaci di raccogliere (senza violazioni) enormi quantità di dati personali. E ancora: dopo l’anticipazione di Report sulla carne congelata scaduta rimessa in commercio si è scatenato un putiferio. Ma la trasmissione d’inchiesta ha raccolto ulteriori immagini, che confermerebbero la prassi del macello Bervini di rimettere in commercio carne scaduta, che finirebbe anche ai ristoranti e alla grande distribuzione. Ma perché i controlli non hanno mai intercettato questa pratica? Da quanto tempo si faceva? E chi c’è dietro la gestione dei lavoratori? Nuove inquietanti rivelazioni partono da Mantova e arrivano dritte a Bari, all’ombra della criminalità organizzata. Tutto questo è raccontato ne Il lotto magico di Giulia Innocenzi, con la collaborazione di Greta Orsi.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca