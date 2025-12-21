Icona app
TV

Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 21 dicembre 2025, su Rai 3

di Antonio Scali
Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 21 dicembre 2025 su Rai 3

Questa sera, domenica 21 dicembre 2025, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 21 dicembre 2025 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

In base al Decreto Balduzzi può esserci una sola cardiochirurgia pediatrica ogni 4-6 milioni di abitanti. Alla Sicilia ne spetterebbe una, ma qui ce ne sono due. Una a Palermo, aperta nel 2023 e gestita in collaborazione con il Policlinico San Donato, e una a Taormina gestita da 15 anni in convenzione con il Bambino Gesù. Potranno restare aperte tutte e due? Sulla base di quali dati vengono prese le decisioni? Si apre con l’inchiesta firmata da Claudia Di Pasquale con la collaborazione di Giulia Sabella “Il cuore del problema”, la puntata di Report, in onda questa sera, domenica 21 dicembre alle 20.30 su Rai 3 e su RaiPlay.

Poi, Emanuele Bellano con la collaborazione di Chiara D’Ambros, Goffredo De Pascale, Madi Ferrucci propongono “I giochi di Amazon”. Fondata da Jeff Bezos come sistema per distribuire libri, oggi Amazon è una big-tech che ha rami operativi in ogni settore. E la sua crescita è vertiginosa: ha fatturato – nel 2024 – oltre 630 miliardi di euro, l’11 per cento in più rispetto all’anno precedente e ormai conta una capitalizzazione di mercato di 2.380 miliardi di dollari. Riesce a fare questi numeri grazie al lavoro di migliaia di dipendenti che selezionano la merce, la imballano, la preparano e la spediscono. Ma l’efficienza di Amazon ha un prezzo: Report è in grado di ricostruire con testimonianze e documenti inediti la pressione alla quale sarebbero sottoposti i dipendenti in un clima di controllo che sarebbe basato anche su attività non lecite per un datore di lavoro, come investigazioni, interrogatori illegali e dossieraggio.

E ancora, “Chi l’ha mangiata?” di Giulia Innocenzi con la collaborazione di Greta Orsi. Un nuovo sequestro è stato disposto dalla Usl di Reggio Emilia con i Nas di Parma nell’impianto di Salvaterra del macello Bervini a seguito dell’inchiesta sulla carne scaduta di “Report”. Grazie a nuove testimonianze e prove documentali emergono ulteriori tasselli che delineano un quadro inquietante: la carne scaduta veniva messa in commercio almeno dal 2018, ed emergono ombre anche sulla macellazione degli animali, attività a oggi ancora portata avanti dal macello Bervini. E resta ancora una domanda inevasa: dov’è finita la carne scaduta?

Per Lab Report, infine, c’è “Un buco nell’acqua” di Alessandro Spinnato con la collaborazione di Tiziana Battisti. Tra dighe incompiute, reti colabrodo, consorzi di bonifica commissariati e impianti abbandonati, in Sicilia la crisi idrica non è solo una questione di siccità, ma il risultato di una gestione fallimentare che dura da decenni. Sullo sfondo, un’inchiesta giudiziaria che ha portato all’arresto dell’ex governatore della Sicilia Salvatore Cuffaro, svela intrecci tra politica, clientele e appalti sospetti.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
