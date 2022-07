Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 11 luglio 2022 su Rai 3

Questa sera, lunedì 18 luglio 2022, va in onda in prima serata una puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda lunedì 18 luglio 2022 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

La puntata di stasera parte dalla lotta alla mafia a 30 anni dalla strage di Capaci con il reportage La Bestia Nera realizzato da Paolo Mondani con la collaborazione di Marco Bova e Roberto Persia e la consulenza Andrea Palladino. Emergono nuovi documenti e protagonisti dimenticati in grado di gettare una nuova luce su quei fatti. Sembra che non ci fosse solo la mafia a Capaci. Cosa nostra avrebbe avuto il supporto di estremisti di destra per sviluppare una nuova strategia della tensione. Report prova a ricostruire il quadro investigativo che in quegli anni Falcone e Borsellino stavano portando avanti. Le inchieste di Report di stasera 18 luglio si spingono fino a Cuba con Manuele Bonaccorsi e Alessia Marzi, dove grazie a tre vaccini pensati e sviluppati dall’industria biotecnologica nazionale, sono riusciti a fronteggiare il Covid meglio di altri paesi. Cuba è il secondo paese dopo gli Emirati Arabi per tasso di vaccinazione e l’unico ad aver vaccinato la popolazione dai 2 anni in su. Il tutto grazie a Soberana, prodotto dall’Istituto Finlay de L’Avana, e sviluppato a partire proprio dalla piattaforma di un vaccino pediatrico, con effetti collaterali vicini allo zero. Oggi Cuba ha un tasso di contagi bassissimo, e anche l’ondata di Omicron nell’isola caraibica è passata senza far danni. Soberana potrebbe essere importato anche in Europa soprattutto per coprire la vaccinazione dei più piccoli ma è bloccato dai regolamenti di Bruxelles. Anche a causa dell’embargo, infatti, Cuba non può rispettare le buone pratiche di fabbricazione imposte in Europa. E anche l’ipotesi di produrlo in Italia subirebbe degli intoppi. In Trap criminale di Chiara De Luca si parla di un genere, nato tra le gang americane di Atlanta ed esportato in Italia strumentalizzato dalla criminalità organizzata, alcuni tra i più noti cantanti sono vicini a famiglie di mafia. Report ha incontrato alcuni dei più noti interpreti di questo genere. Report vi aspetta questa sera, lunedì 18 luglio 2022, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.