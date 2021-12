Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 6 dicembre 2021 su Rai 3

Questa sera, lunedì 13 dicembre 2021, va in onda in prima serata una puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda lunedì 13 dicembre 2021 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Come sempre tanti i temi che verranno trattati. Vediamoli nel dettaglio. L’Ispettore è il titolo dell’inchiesta di Emanuele Bellano e Greta Orsi che apre la puntata. A causa della crisi finanziaria le banche hanno avuto meno profitti e problemi di solidità, così i consigli di amministrazione avrebbero dato il via libera a operazioni spregiudicate che hanno fatto perdere decine di migliaia di euro a milioni di risparmiatori. Già nel 2016 Report scoprì come Mps, Banca Intesa, Unicredit e Banco BPM vendevano ai loro clienti diamanti per un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. I vertici di DPI, una delle due società che vendevano diamanti tramite i circuiti bancari, sono stati arrestati dalla procura di Milano e indagati per autoriciclaggio di varie decine di milioni. Nel 2019 sempre Report aveva ricostruito il coinvolgimento dei vertici di alcuni istituti bancari. Una testimonianza esclusiva, interna al team ispettivo, rivela a Report il coinvolgimento dei massimi livelli di Mps nel sistema di distribuzione e vendita dei diamanti. Ed emergono tutti i limiti del sistema di controlllo.

Poi ancora: la gestione delle Ambulanze con I Vicerè delle ambulanze di Chiara De Luca. Una famiglia, i Calderone, gestirebbe in Italia, attraverso cooperative e società , appalti per servizi di ambulanze in diverse regioni arrivando perfino alla Camera dei Deputati. Una di queste, la First Aid One Italia è finita sotto la lente della Procura di Pavia. Ma come agiscono nel resto d’Italia? Ne Il Video Segreto di Luca Chianca e Alessia Marzi si parla di petrolio. L’olp 245 è uno dei più ricchi blocchi petroliferi della Nigeria. Nel 2014 la procura di Milan ha aperto un’inchiesta per corruzione internazionale, secondo l’ipotesi investigativa l’Eni avrebbe pagato oltre 1 miliardo di dollari di tangenti per comprare i diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl 245. A marzo 2021 però il tribunale di Milano dà torto ai magistrati e ragione all’Eni assolvendo tutti gli imputati. Report vi aspetta questa sera, lunedì 6 dicembre 2021, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.