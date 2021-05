Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 10 maggio 2021, su Rai 3

Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 10 maggio 2021 su Rai 3

Questa sera, lunedì 10 maggio 2021, va in onda in prima serata una nuova puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Report, in onda lunedì 10 maggio 2021 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Secondo le anticipazioni di questa sera, a Report si toccheranno tanti temi d’attualità. Andrà in onda L’Occhio del dragone reportage di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella con la collaborazione di Norma Ferrara e di Eleonora Zocca. Con la pandemia ci siamo abituati a passare numerosi controlli biometrici: le telecamere intelligenti rilevano se abbiamo la febbre, se portiamo bene la mascherina, se abbiamo un cappello che copre troppo la fronte, se siamo in gruppo o da soli davanti all’obiettivo. Il mercato della videosorveglianza è in mano a poche aziende e i più grandi player del mercato sono multinazionali cinesi. Chi c’è dietro queste aziende? Intanto l’ombra di deportazioni e lavoro forzato tinge di rosso le piantagioni di cotone dello Xinjiang nell’ovest della Cina, dove decine di migliaia di uiguri, una minoranza turcofona musulmana, sono costretti da Pechino a estenuanti campagne di raccolta a mano lontano dai loro villaggi…

Stasera a Report (secondo le anticipazioni) si passerà poi a “Smart Work in progress”, di Max Brod con la collaborazione di Greta Orsi, tra chi ci credeva già da prima e chi ha paura dei furbetti e non si fida a lasciare a casa i lavoratori. Così cresce la richiesta di investigatori privati per spiare i dipendenti. Ma ci sono anche aziende che vedono aumentare la produttività grazie allo smart working e molti dipendenti hanno iniziato a scegliere le location più disparate per la loro postazione di lavoro: addirittura le navi da crociera.

Infine si tornerà su Babbi e Spie e sull’incontro tra Renzi e lo 007 Marco Mancini oggi dirigente del Dipartimento informazioni e sicurezza (Dis). Il Copasir l’organismo bicamerale che esercita il controllo parlamentare sull’operato dei servizi segreti italiani, ha deciso di approfondire. Ha convocato lo stesso direttore del Dis Gennaro Vecchione, riservandosi di procedere a ulteriori verifiche e alle audizioni degli stessi Renzi e Mancini. Probabile, visti gli annunci social, l’intervento in diretta di Matteo Renzi. Report vi aspetta questa sera, lunedì 10 maggio 2021, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.