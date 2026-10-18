Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 18 ottobre 2026

Questa sera, domenica 18 ottobre 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 18 ottobre, di Che Tempo Che Fa 2026-2027.

Anticipazioni e ospiti

Gli ospiti della puntata saranno Antonella Clerici, al timone della nuova edizione di “The Voice Senior” e Fiorella Mannoia, che ha debuttato come nuova coach del programma, e attualmente in tour nei teatri italiani con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”. Tra gli ospiti anche Walter Veltroni, Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band, in occasione dell’anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma del documentario “L’assurda storia della Gialappa’s Band”, cui seguirà l’uscita nelle sale. Il nuovo film di Veltroni ripercorre la storia dei gialappi Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto dagli esordi sulle frequenze di Radio Popolare, attraversando 40 anni di satira, televisione e trasformazioni italiane.

Fabio Fazio ospiterà anche Milena Gabanelli, nelle librerie con il nuovo saggio “La resa dei conti – Inchiesta sull’Italia dei potenti e degli imbrogli contro la forza degli onesti”, scritto insieme alla giornalista Simona Ravizza. E ancora: Mara Maionchi; Orietta Berti; Renzo Piano, in occasione dell’uscita del saggio autobiografico “Tutto qui. La costruzione di una vita”, che lo vede in dialogo con il giornalista Francesco Merlo; il climatologo Luca Mercalli; Maurizio Scaltriti, vicepresidente della Medicina Traslazionale nel Dipartimento di Oncologia di AstraZeneca; Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; Cecilia Sala.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 18 ottobre 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.