Alberto Angela racconta Giulio Cesare: anticipazioni e streaming

Questa sera, domenica 18 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Alberto Angela racconta Giulio Cesare, una serata speciale da una grande location: il Colosseo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Una serata-evento nella prestigiosa cornice del Colosseo per raccontare la vita, le imprese, gli amori e l’eredità di Giulio Cesare, uno dei grandi protagonisti della storia. Alberto Angela, davanti a un pubblico di giovani e con il commento musicale di un’orchestra dal vivo, ripercorrerà la sua straordinaria vicenda umana e politica. Nel dettaglio Angela tratterà i seguenti temi:

Dalla Gallia all’Egitto: un viaggio attraverso le grandi campagne militari, le strategie e la sete di conquista di Cesare.

Amori e tradimenti: le passioni profonde, i legami politici e le congiure che hanno segnato la vita e la fine del grande condottiero.

L’uomo dietro il mito: non solo il generale implacabile e lo scrittore raffinato, ma anche le sue paure, i dubbi interiori e l’umanità meno nota

Streaming e tv

Dove vedere Alberto Angela racconta Giulio Cesare in diretta tv e live streaming? Lo speciale, come detto, va in onda stasera – domenica 18 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.