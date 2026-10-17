Ballando con le stelle 2026, eliminati: quale coppia è stata eliminata oggi, 17 ottobre

BALLANDO CON LE STELLE 2026 ELIMINATI – Quale coppia è stata eliminata oggi – 17 ottobre 2026 – a Ballando con le stelle 2026? A dover lasciare lo show è stata la coppia formata da… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Ma quali sono le coppie in gara a Ballando con le stelle 2026? Eccole:

Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti

Manuela Moreno con Carlo Aloia

Noemi Bocchi con Giovanni Pernice

Alessandro Matri con Giada Lini

Massimo Ghini con Valentina Fiorini

Andy Díaz con Gioia Giovanatti

Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina

Anna Safroncik con Leonardo Lini

Alberto Ravagnani con Erika Martinelli

Monica Guerritore con Luca Urso

Riccardo Rossi con Elisa Terrasi

Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli

Ornella Muti con Pasquale La Rocca

Come si vota

A determinare quali concorrenti potranno andare avanti nel corso delle puntate di questa 21esima edizione e chi invece sarà eliminato è come sempre il pubblico da casa. Come si vota a Ballando con le stelle 2026? Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle (Più avanti tutti i link utili). “Su X (Twitter) e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate)”, aveva spiegato Milly Carlucci.