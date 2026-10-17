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Ballando con le stelle 2026, eliminati: quale coppia è stata eliminata oggi, 17 ottobre

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Ballando con le stelle 2026, eliminati: quale coppia è stata eliminata oggi, 17 ottobre

BALLANDO CON LE STELLE 2026 ELIMINATI – Quale coppia è stata eliminata oggi – 17 ottobre 2026 – a Ballando con le stelle 2026? A dover lasciare lo show è stata la coppia formata da… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Ma quali sono le coppie in gara a Ballando con le stelle 2026? Eccole:

  • Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti
  • Manuela Moreno con Carlo Aloia
  • Noemi Bocchi con Giovanni Pernice
  • Alessandro Matri con Giada Lini
  • Massimo Ghini con Valentina Fiorini
  • Andy Díaz con Gioia Giovanatti
  • Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina
  • Anna Safroncik con Leonardo Lini
  • Alberto Ravagnani con Erika Martinelli
  • Monica Guerritore con Luca Urso
  • Riccardo Rossi con Elisa Terrasi
  • Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli
  • Ornella Muti con Pasquale La Rocca

Come si vota

A determinare quali concorrenti potranno andare avanti nel corso delle puntate di questa 21esima edizione e chi invece sarà eliminato è come sempre il pubblico da casa. Come si vota a Ballando con le stelle 2026? Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle (Più avanti tutti i link utili). “Su X (Twitter) e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate)”, aveva spiegato Milly Carlucci.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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