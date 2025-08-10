TV
Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 10 agosto 2025, su Rai 3
Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 10 agosto 2025 su Rai 3
Questa sera, domenica 10 agosto 2025, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 10 agosto 2025 su Rai 3.
I servizi e le inchieste di stasera
In onda questa sera il meglio dei servizi e delle inchieste trasmessi nel corso dell’ultima stagione.