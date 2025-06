Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 1 giugno 2025 su Rai 3

Questa sera, domenica 1 giugno 2025, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 1 giugno 2025 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

La prima inchiesta, dal titolo “All’armi, siam banchieri!”, si occupa degli enormi extraprofitti delle banche italiane in un periodo in cui l’economia reale arranca. Grazie al rialzo dei tassi gli istituti di credito hanno incassato miliardi, e il tentativo del governo di tassare questi guadagni è fallito. Così è esplosa una guerra tutta interna al sistema finanziario e politico: scalate, fusioni e alleanze inaspettate. Lega e Fratelli d’Italia puntano a costruire un polo bancario “sovranista”, con nel mirino le Assicurazioni Generali.

Poi è la volta de “La resa dei conti” di Daniele Autieri, che riapre il dossier sul caso Inter. Dopo la polemica seguita alla precedente inchiesta, “Report” torna ad analizzare i bilanci del club nerazzurro tra il 2021 e il 2023, proprio mentre si conclude l’era Steven Zhang e subentra il fondo americano Oaktree. Il servizio propone nuovi documenti e testimonianze esclusive per evidenziare come si è evitato il crac; e riflette sullo stato di salute dell’intero sistema calcio, ancora in attesa di una riforma strutturale.

E ancora: “Laguna nera” ci fa conoscere il mondo dell’acquacoltura italiana, tra vasconi e allevamenti di trote mentre in “Anatomia di un crimine” viene raccontato l’attacco sistematico agli ospedali di Gaza.