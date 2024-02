Chi è Renato De Angelis: ex marito di Margherita Buy, ospite a Sanremo 2024, Sergio Rubini, figlia, fidanzato

Chi è Renato De Angelis, l’ex marito di Margherita Buy, ospite questa sera al Festival di Sanremo 2024? L’attrice ha vinto in carriera sette David Di Donatello, sette Nastri D’Argento, cinque Globi D’Oro e tredici Ciak D’Oro. Celebri le sue interpretazioni in film come Maledetto il giorno che t’ho incontrato, Le fate ignoranti o I giorni dell’abbandono. Nel 2023 la troviamo al cinema nell’ultimo film di Paolo Genovese, il Primo giorno della mia vita. Ma qual è la vita privata di Margherita Buy? Chi è il marito?

L’attrice ha sposato l’attore Sergio Rubini nel 1990. I due si sono conosciuti all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma. “Aveva vent’anni quando la vidi recitare a teatro. Tutti i miei amici dicevano: “Ma chi è quella matta?”. Invece, io avevo capito che era bravissima proprio perché era diversa. Siccome ho due anni più di lei, sono stato un po’ il suo pigmalione. Ritengo che oggi sia la più grande attrice italiana. E quando lo dico più che fare i complimenti a lei, li faccio a me stesso”, ha confessato Rubini a Vanity Fair.

Si sono separati nel 1993. Il divorzio è arrivato nel 2012, ma comunque sono rimasti in buoni rapporti. Al Corriere della Sera, l’attore ha spiegato i motivi che hanno portato alla fine del loro matrimonio: “Forse eravamo troppo giovani. Oggi abbiamo un buonissimo rapporto, non abbiamo problemi quando lavoriamo insieme, è fantastica, è rimasta com’era”.

Dopo Rubini, Margherita Buy ha avuto un altro grande amore. Dal 1996 al 2012 l’attrice ha convissuto con il chirurgo romano Roberto De Angelis, padre della figlia Caterina. Nato a Salerno il 7 marzo 1952, è un famoso medico. La loro storia è durata undici anni prima della separazione avvenuta ormai oltre 10 anni fa.