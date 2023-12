Remi: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, domenica 24 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Remi, film del 2018 diretto da Antoine Blossier, adattamento cinematografico del romanzo Senza famiglia di Hector Malot. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Rémi è un orfano di dieci anni che, dopo aver vissuto insieme alla dolce signora Barberin, viene affidato ad un musicista di nome Vitalis. L’artista si esibisce in giro per la Francia e porta con sé il bambino, insieme ad una scimmietta, Joli-Coeur, e ad un fido cane, Capi. Vitalis stringe un patto con Rémi che se lui avesse cantato in pubblico lui gli avrebbe insegnato a leggere e a scrivere. Rémi approfitta della cosa per scrivere lettere alla madre e una volta raggiunti i soldi necessari li avrebbe inviati alla madre. Durante il suo decimo compleanno Rémi conosce Lisa, una tredicenne affetta da una massa benigna alle ovaie che la costringe alla sedia a rotelle in attesa di un intervento per estrarre le ovaie. Vitalis viene arrestato e in prigione si ammala di tubercolosi. Una sera i due vengono attaccati dai lupi. Rémi, Vitali e Capi si salvano mentre Joli-Coeur muore di polmonite. Vitalis alla fine salva la vita a Rémi dal freddo ma finisce per morire di ipotermia. Rémi ritroverà sua madre e inizierà una nuova vita con Lisa, sopravvissuta all’intervento.

Remi: il cast

Abbiamo visto la trama di Remi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Maleaume Paquin: Rémi

Daniel Auteuil: Vitalis

Jonathan Zaccaï: Jérome Barberin

Ludivine Sagnier: madame Barberin

Albane Masson: Lise

Jacques Perrin: Rémi anziano

Virginie Ledoyen: madame Harper

Simon Armstrong: signor Driscoll

Nicola Duffett: signora Driscoll

Jérôme Cachon: brigadiere Ernest

Nicholas Rowe: James Milligan

Zoe Boyle: Mary Milligan

Vincent Jouan: giudice

Cédric Weber: albergatore

Xavier Lafitte: medico

Streaming e tv

Dove vedere Remi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 24 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.