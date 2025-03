Redeeming Love: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Redeeming Love è il film in onda in prima visione su Canale 5 questa sera, 25 marzo 2025, alle ore 21.30. Il film è diretto da D.J. Caruso, con protagonisti Abigail Cowen e Tom Lewis. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in tv e in streaming il film Redeeming love? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta la storia di Angel (Abigail Cowen): una giovane prostituta disillusa che un giorno riceve l’opportunità di lasciarsi alle spalle le parti più oscure della sua vita, ma affinché ciò avvenga dovrà trovare la forza di tornare a fidarsi del prossimo. California, metà Ottocento. Sullo sfondo della corsa all’oro del vecchio West, assistiamo alla storia di Angel, considerata la donna più bella dell’America dell’Ovest, che a causa di una brutta mano offertale dalla vita è costretta sin da bambina a prostituirsi, come sua madre prima di lei. Un giorno, però, tutto cambia quando incontra Michael Hosea (Tom Lewis): un giovane contadino che si innamora di Angel a priva vista e che le chiede di diventare sua moglie. Con grande sorpresa di Angel, a differenza degli altri uomini, Michael non si aspetta nulla che lei non sia disposta a offrirgli. Con il suo atteggiamento premuroso e gentile, Michael inizia a creare delle crepe nella radicata natura disillusa della giovane, mostrandole che non sempre siamo costretti ad essere ciò che la vita sembra imporci.

Redeeming love: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Abigail Cowen, Tom Lewis, Eric Dane, Famke Janssen, Logan Marshall-Green, Nina Dobrev, Livi Birch, Jamie-Lee O’Donnell, Willie Watson, Josh Taylor.

Streaming e tv

Dove vedere Redeeming Love in diretta tv e in streaming? Appuntamento in prima visione su Canale 5 questa sera, 25 marzo 2025, alle ore 21.30 in diretta streaming o in qualsiasi momento on demand sulla app gratuita Mediaset Infinity.