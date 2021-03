Red 2: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 22 marzo 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Red 2, film del 2013 diretto da Dean Parisot e con protagonisti Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Catherine Zeta Jones, Helen Mirren e Anthony Hopkins. È il sequel del film del 2010 Red, tratto dall’omonimo fumetto scritto da Warren Ellis e disegnato da Cully Hamner. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Frank Moses, ex-agente della CIA, prova a vivere una vita normale con la sua fidanzata, Sarah Ross. Quando Marvin Boggs, suo vecchio compagno e amico, lo contatta per avvertirlo che una fuga di notizie su WikiLeaks li sta mettendo in imminente pericolo Frank non gli crede, ma pochi minuti dopo l’auto di Marvin esplode nel parcheggio del centro commerciale dove si erano incontrati. Frank stenta a credere che Marvin sia morto, ma partecipa con Sarah al suo funerale, dove prende la parola in un commovente quanto bizzarro elogio funebre. Alla fine della messa, mentre dice a Sarah che è necessario scappare e nascondersi in un luogo sicuro, Frank viene prelevato da agenti del governo e portato nella Yankee White Facility, una struttura dei servizi segreti. Durante l’interrogatorio la struttura viene presa d’assalto da Jack Horton, accompagnato da un gruppo di mercenari, che minaccia di torturare Sarah se Frank non gli rivela le informazioni che gli servono.

Red 2: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Red 2, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bruce Willis: Frank Moses

John Malkovich: Marvin Boggs

Mary-Louise Parker: Sarah Ross

Helen Mirren: Victoria Winslow

Anthony Hopkins: Edward Bailey

Catherine Zeta Jones: Katja Petrokova

Brian Cox: Ivan Simanov

Lee Byung-hun: Han Cho Bai

Nathalie Buscombe: Serena

Neal McDonough: Jack Horton

David Thewlis: La Rana

Garrick Hagon: Davis

Tim Pigott-Smith: direttore Phillips

Philip Arditti: Arman

Mitchell Mullen: Wade

Khalid Laith: Al Said

Steven Berkoff: Cobb

Vlasta Vrana: generale McKennon

Adam Shaw: giovane inquietante

Tom Hodgkins: Snyder

Emma Heming: Kelly

Titus Welliver: vice-direttore Servizi Segreti Militari

Sherif El Tayeb: capitano guardie della rivoluzione

Streaming e tv

Dove vedere Red 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 22 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Makari: la trama della prossima puntata, la quarta e ultima. Anticipazioni Honest Thief: tutto quello che c’è da sapere sul film Makari: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata