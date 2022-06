Reazione a catena oggi non va in onda: perché, il motivo

Perché Reazione a catena oggi – 22 giugno 2022 – non va in onda? In diretta dall’aula Paolo VI viene trasmesso l’incontro di Papa Francesco per il Festival delle famiglie, presentato da Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo. Il quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni tornerà in diretta sulla principale rete Rai domani, 23 giugno.

Il gioco

Il gioco, utilizzando l’associazione logica di parole, mette alla prova la padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori. Due squadre composte da 3 giocatori – amici, colleghi o parenti – si sfidano sulla loro capacità di indovinare, formare, completare e ordinare parole e “catene” di vocaboli. Ma, soprattutto, sarà decisiva la loro capacità di capirsi al volo nel gioco dell’Intesa Vincente che decide la squadra Campione della puntata.

Streaming e tv

Dove vedere Reazione a catena in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutti i giorni alle ore 18,45 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.