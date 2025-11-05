Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 5 novembre 2025

Questa sera, mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un’analisi sulla stabilità del Governo Meloni, tra gli equilibri della maggioranza e le principali sfide che attendono l’esecutivo nei prossimi mesi, sarà al centro del nuovo appuntamento con il programma condotto da Tommaso Labate. Una pagina, inoltre, sulla situazione a Roma dopo le recenti tensioni tra l’amministrazione comunale ed esponenti di un clan sinti della periferia romana che sono sfociate nelle minacce rivolte al sindaco Roberto Gualtieri e alla sua famiglia. E ancora, uno sguardo al fenomeno dell’overtourism e alla diffusione dei B&B nelle grandi città. Tra gli ospiti: Antonio Di Pietro, Francesca Albanese, Flavio Briatore e Virginia Raggi. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi affidati ad Alessandra Ghisleri.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.