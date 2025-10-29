Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 29 ottobre 2025

Questa sera, mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ampio spazio al bilancio dei tre anni del Governo Meloni, al tema caldo dell’emergenza casa e delle polemiche sugli affitti brevi. Inoltre, il racconto di Alessandro Sahebi, giornalista aggredito a Roma per aver indossato una felpa antifascista. Focus anche sul caso Sinner, al centro delle recenti polemiche dopo la mancata partecipazione del tennista alla Coppa Davis. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi sono affidati ad Alessandra Ghisleri. E ancora, le interviste a Maurizio Belpietro, Gennaro Sangiuliano e Cecilia Sala. Tra gli ospiti anche: Debora Serracchiani, Giuseppe Provenzano, Vittoria Baldino, Galeazzo Bignami, Riccardo Molinari e Ilaria D’Amico.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.