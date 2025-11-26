Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 26 novembre 2025

Questa sera, mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il tema della sicurezza, con un focus sui quartieri più pericolosi e sulla realtà dei fenomeni criminali tra i giovani in continuo aumento. Spazio, poi, al controverso caso della “famiglia nel bosco” in Abruzzo, con un approfondimento sulla delicata vicenda della decisione del Tribunale per i minorenni de L’Aquila che ha stabilito la separazione di figli e genitori. Infine, una pagina sul mutamento delle zone residenziali innescato dall’overtourism, una situazione significativa che sta ridisegnando i principali centri urbani italiani. Tra gli ospiti: Debora Serracchiani (PD), Augusta Montaruli (FdI), Walter Rizzetto (FdI), Vittoria Baldino (M5S) e Vittorio Brumotti. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.