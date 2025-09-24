Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un’intervista al leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte e un faccia a faccia con il Segretario Generale della Cgil Maurizio Landini saranno al centro del nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico targato Videonews, condotto da Tommaso Labate. Nel corso della serata, inoltre, una pagina sul clima d’odio che sta segnando le ultime settimane e sulle recenti proteste che hanno infiammato le città italiane.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.