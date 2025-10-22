Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 22 ottobre 2025

Questa sera, mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

L’intervista al Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini sarà al centro del nuovo appuntamento. Nel corso della serata focus sulle recenti tensioni tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Inoltre, spazio al ruolo del Presidente americano Donald Trump nella fragile tregua a Gaza e nello spiraglio di pace in Ucraina. Un approfondimento anche sull’aumento dei casi di femminicidio in Italia, dopo le ultime notizie di cronaca. Infine, una nuova pagina sul caso di Beatrice Venezi. Come ogni settimana, le analisi e i sondaggi saranno affidati ad Alessandra Ghisleri. Tra gli ospiti anche: Nicola Fratoianni, Roberto Occhiuto, Gianrico Carofiglio e Federico Rampini.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.