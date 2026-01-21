Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 21 gennaio 2026

Questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un faccia a faccia tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci sui temi di strettissima attualità, tra World Economic Forum di Davos e sicurezza in Italia, sarà al centro del nuovo appuntamento. Nel corso della puntata spazio anche ai recenti delitti passionali a La Spezia e ad Anguillara Sabazia approfondendo il tema della gelosia, comune denominatore in entrambi gli episodi, e i risvolti sul piano istituzionale. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.