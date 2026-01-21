Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:38
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 21 gennaio 2026

Questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un faccia a faccia tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci sui temi di strettissima attualità, tra World Economic Forum di Davos e sicurezza in Italia, sarà al centro del nuovo appuntamento. Nel corso della puntata spazio anche ai recenti delitti passionali a La Spezia e ad Anguillara Sabazia approfondendo il tema della gelosia, comune denominatore in entrambi gli episodi, e i risvolti sul piano istituzionale. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / A testa alta – Il coraggio di una donna: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 21 gennaio 2026 su Rai 3
TV / Ascolti tv martedì 20 gennaio: Prima di noi, Io sono Farah, DiMartedì
Ti potrebbe interessare
TV / A testa alta – Il coraggio di una donna: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 21 gennaio 2026 su Rai 3
TV / Ascolti tv martedì 20 gennaio: Prima di noi, Io sono Farah, DiMartedì
TV / Il principe cerca moglie: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 20 gennaio
TV / Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 20 gennaio 2026 su La7
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 20 gennaio su Rete 4
TV / Boss in incognito 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
Ricerca