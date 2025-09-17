Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

di Anton Filippo Ferrari
Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, mercoledì 17 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della serata spazio a diversi faccia a faccia con esponenti del mondo politico: il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e Walter Veltroni. Focus sulle ultime notizie da Gaza, dopo che l’esercito di Israele è entrato nel cuore della città, e sulla situazione in Ucraina. Infine, un’analisi sul diffondersi dell’odio e della violenza politica, sotto i riflettori dopo il recente omicidio dell’attivista americano Charlie Kirk. Tra gli ospiti anche: Virginia Raggi.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 17 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca