Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 12 novembre 2025

Questa sera, mercoledì 12 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della serata un’ampia pagina sulla sicurezza nelle città, dove a causa dei numerosi casi di cronaca aumenta la percezione di insicurezza tra i cittadini. Spazio, inoltre, al fenomeno dell’overtourism che rende quasi impossibile per gli italiani trovare una casa. Infine, spazio al caso Sinner dopo le dichiarazioni di Flavio Briatore a sostengo del tennista. Tra gli ospiti: il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, Vittoria Baldino (M5S), Galeazzo Bignami (FdI), Amedeo Ciaccheri (Sinistra Ecologia e Libertà), Marco Osnato (FdI) e Barbara Tibaldi (FIOM-CGIL). Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi affidati ad Alessandra Ghisleri.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 12 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.