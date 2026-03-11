Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 11 marzo 2026

Questa sera, mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera in primo piano un approfondimento sul referendum per la riforma della giustizia. Nel corso della serata, spazio anche alle comunicazioni alle Camere del Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo e sulla crisi in Medio Oriente. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Tra gli ospiti anche: Galeazzo Bignami e Angelo Bonelli

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.