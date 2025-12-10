Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 10 dicembre 2025

Questa sera, mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura, una prima analisi della settimana del Premier Giorgia Meloni, dopo il recente incontro con il leader ucraino Volodymyr Zelensky e, in vista, del suo prossimo intervento ad Atreju. Nel corso della serata, si torna a parlare di sicurezza dopo che, nell’ultima settimana, si è riaccesa la polemica sulla legittima difesa.

Continua, infine, il filone d’inchiesta su emergenza abitativa e overtourism, tra affitti brevi, occupazioni abusive e case vuote. Tra gli ospiti: Fiorenza Sarzanini, Iva Zanicchi e Vittorio Brumotti. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.