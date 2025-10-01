Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

di Anton Filippo Ferrari
Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ampio spazio sarà dato agli aggiornamenti sulla missione Global Sumud Flotilla mentre le navi si avvicinano sempre di più a Gaza. Nel corso della serata, inoltre, un’intervista alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi Francesca Albanese, recentemente inserita nella ‘lista nera’ dell’ufficio del Dipartimento del Tesoro americano. Infine, le parole di Giampiero Mughini che racconterà le difficoltà che sta vivendo nell’ultimo periodo.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
