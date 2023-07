Raul Gardini: quante puntate, durata e quando finisce il film su Rai 1

Quante puntate sono previste per Raul Gardini, la fiction di Rai 1 sul grande imprenditore scomparso 30 anni fa? Ve lo diciamo subito: si tratta di un’unica serata, in onda domenica 23 luglio 2023, alle ore 21.25 in prima visione. Non dunque una fiction in più puntate, ma un film per la tv con protagonista Fabrizio Bentivoglio, insieme a Pilar Fogliati.

Durata

Qual è la durata del film Raul Gardini in onda su Rai 1? Appuntamento dalle ore 21.25 questa sera, domenica 23 luglio 2023. Il film dura un’ora e 40 minuti ed è girato in Italia.

Trama

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Raul Gardini, ma qual è la trama del film? La docufiction Raul Gardini, ricostruisce la figura del noto imprenditore attraverso testimonianze e materiale d’archivio. La narrazione parte dal varo della barca Moro di Venezia, avvenuta l’11 marzo 1990 e termina nel giorno del suicidio di Gardini, il 23 luglio 1993. Pilar Fogliati interpreta una giornalista che, nel corso di un’intervista con Gardini (Fabrizio Bentivoglio, ndr), racconta le complessità dell’imprenditore e le vicende che lo hanno portato a essere uno degli italiani più noti al mondo.

Il film in onda su Rai 1 racconterà l’avventura del Moro di Venezia e la Coppa America, ma anche la crisi di Enimont, gli anni di Tangentopoli e la frattura con la famiglia Ferruzzi. Insomma, un ritratto che racconta l’imprenditore ma anche l’uomo privato.