“È stata portata davanti all’audit la lettera anonima contro Ranucci. Una storia, a mio parere, sollevata in modo strumentale da alcuni soggetti della Vigilanza Rai, che avrebbe fiaccato un toro, ma che alla fine si è dimostrata falsa: questo è lo spartiacque, Ranucci è stato accusato di cose infami e l’audit ha dimostrato che non c’era nulla di vero nelle contestazioni che gli erano state mosse, se non calunnie. E proprio nel giorno in cui l’amministratore delegato della Rai doveva ufficializzare alla Commissione di Vigilanza l’esito di quell’audit favorevole a Ranucci, saltano fuori conversazioni di mesi prima”.

Milena Gabanelli, conduttrice e autrice di Report per 20 anni fino a quando ha passato il testimone a Ranucci e ora impegnata con il Corriere della Sera e La7, parla all’Adnkronos del caso Ranuggi-Ruggieri.

Il parlamentare di Forza Italia Andrea Ruggieri ha accusato il giornalista di “insulti e minacce” dopo aver letto una serie di messaggi scambiati con il conduttore di Report. Ruggieri ha chiesto all’ad della Rai, Carlo Fuortes, presente in aula per un’audizione, di intervenire nei suoi confronti ritenendolo non adatto a condurre un programma. Il manager ha parlato di “affermazioni serie e gravi” e annunciato l’attivazione dell’audit interno, mentre il giornalista ha negato le minacce e accusato i parlamentari di usare dossier falsi contro di lui per arrivare alla sua sostituzione.