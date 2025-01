Il 7 gennaio tornano su Rai 3 i reportage de “Il Fattore Umano”

Da martedì 7 gennaio, in seconda serata su Rai 3, torna “Il Fattore Umano”, programma dedicato al fact-checking sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Attraverso reportage della durata di 45 minuti, la trasmissione fa luce sulle situazioni in cui la libertà e i diritti delle persone vengono compromessi sia in regimi autoritari che all’interno di quelle democrazie occidentali che marginalizzano comunità vulnerabili e minoranze.

Ogni episodio analizza un’unica tematica. Le storie sono raccontate dai protagonisti senza la presenza del giornalista inviato, per lasciare spazio al racconto corale, alle immagini, ai contesti, al materiale di repertorio. Il fil rouge del racconto è costituito dall’intervista a uno scrittore, un intellettuale o un artista, profondo conoscitore del problema affrontato.

Martedì 7 gennaio, in occasione della prima puntata, andrà in onda il reportage “Leaving Gaza” di Chiara Avesani e Matteo Del Bò, il racconto di alcuni palestinesi che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a Gaza City per spostarsi verso Sud fino alla città di Rafah in cerca di un luogo sicuro. Anche Rafah, però, è stata ripetutamente bombardata e così i protagonisti del reportage sono stati forzati a lasciare la propria terra per salvarsi la vita, pagando dei trafficanti egiziani. L’intervista fil rouge è con Noa, la cantante israeliana nota per il suo impegno pacifista.

Con i reportage “The korean game” e “Invisibili”, in onda rispettivamente il 14 gennaio e il 4 febbraio, “Il Fattore Umano” sarà per la prima volta disponibile, contemporaneamente alla messa in onda su Rai 3, anche in versione podcast su RaiPlaySound, in collaborazione con Rai Radio1.

Inoltre, grazie alla collaborazione tra Direzione Approfondimento e Direzione RaiPlay e Digital, già dal 7 ottobre 2024 – a un anno dall’inizio del conflitto in Medio Oriente – i reportage “Leaving Gaza” e “Effetti collaterali”, in onda rispettivamente il 7 gennaio e l’11 febbraio, sono disponibili in anteprima sulla piattaforma RaiPlay.