Chi è Raffaello Tonon, ospite a Oggi è un altro giorno: età, lavoro, carriera, fidanzata, moglie, figli, vita privata, dieta, malattia, voce, capelli

Raffaello Tonon è un noto opinionista, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno di questo pomeriggio. Ha recitato in alcuni film, condotto programmi per la radio ed è stato anche presentatore di alcune televendite per Mediaset, oltre che concorrente di reality come al Grande Fratello Vip. Classe 1979, è nato a Milano. Ha avuto sin da piccolo un rapporto molto conflittuale con il padre. Aulico ed elegante, il giovane viene soprannominato “Il Conte”.

A notarlo e introdurlo nel mondo dello spettacolo fu Maurizio Costanzo. Diventa infatti ospite fisso di Buona Domenica e del Maurizio Costanzo Show. Un’altra svolta per la sua carriera arriva quando vince La fattoria. Esordisce nel 2006 al cinema nel film Eccezzziunale Veramente – Capitolo Secondo… me. Dal 2008 in poi sarà opinionista per molte trasmissioni, tra cui Pomeriggio Cinque presentato da Barbara D’Urso.

Raffaello Tonon è nel cast della terza edizione de La talpa e poi torna a La Fattoria come opinionista. Nel 2011 viene eletto e nominato Assessore alla Comunicazione nel comune di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, ma viene sostituito dopo pochi mesi a causa dell’assenza dalla città. Nel 2017 diventa concorrente del Grande Fratello Vip 2, venendo eliminato solo nella serata finale. Nel 2018 è conduttore di Pomeriggio Zeta e Proteina Zeta, due dei programmi di Radio Zeta, insieme all’amico Luca Onestini.

Raffello Tonon non fa mistero circa gli interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposto. In tutto sono cinque: uno di liposuzione per eliminare il grasso, un trapianto ai capelli, un intervento blefaroplastica, un intervento di rinoplastica al naso e una serie di botox al viso. In un’intervista nel salotto della Toffanin, a Verissimo, Raffaello inoltre ha confessato di aver sofferto di depressione che lui definisce “il suo cancro dell’anima”, da cui sembra essersi ripreso grazie alla madre e agli amici.

Vita privata

La vita privata di Raffaello Tonon è avvolta da mistero. Non si sa troppo circa la sua sfera sentimentale, ma girano molte voci circa la sua presunta omosessualità. Voci smentite peroprio da Raffaello che in passato ha fatto coppia fissa con la cantautrice Rossana Feola per sette anni, che è sfociato in una convivenza, ma poi conclusasi. I due poi sono rimasti in ottimi rapporti. La grande amicizia tra Raffaello Tonon e Luca Onestini nasce nel 2017, quando entrambi erano concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Un affetto e un legame che è continuato anche dopo quell’esperienza, lontani delle telecamere.