Radio Italia Live 2024, il concerto da Napoli in diretta su Tv8 e Sky: cantanti, cast, conduttori, ospiti, canale, orario, a che ora e scaletta

Questa sera, 27 giugno 2024, dalle ore 20.40 da Napoli, piazza del Plebiscito, va in onda il Radio Italia live – Il Concerto, il secondo appuntamento del Radio Italia Live, che dopo piazza Duomo a Milano, riempie la storica piazza partenopea. Sul palco molti degli artisti italiani più amati e affermati. Vediamo insieme i cantanti, il cast e la scaletta del Radio Italia Live 2024 da Napoli.

Cantanti, cast, conduttori e scaletta

Un mix di artisti di varie età e genere per accontentare tutti i gusti musicali del pubblico. Ecco l’elenco dei cantanti in ordine di apparizione, cioè la scaletta del concerto:

1. BIAGIO ANTONACCI

2. ROSE VILLAIN

3. ROCCO HUNT

4. ALESSANDRA AMOROSO

5. ARTICOLO 31

6. ANGELINA MANGO

7. FRANCESCO GABBANI

8. RICCHI E POVERI

9. IRAMA

10. ANNALISA

11. TANANAI

12. ELODIE

La conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi. Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti, previsti inoltre collegamenti speciali con il backstage e il vip ring isybank. La sigla iniziale di Radio Italia Live – Il Concerto sarà eseguita dal vivo da Saturnino. Ogni artista che salirà sul palco del Concerto di Radio Italia canterà alcuni dei suoi brani più conosciuti dalle ultime novità a quelli più noti, insieme all’Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori presente sul palco.

Streaming e tv

Dove vedere il Radio Italia Live – Il Concerto? Lo show da Napoli sarà trasmesso in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando). E ancora Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon e su Sky Go.