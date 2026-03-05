Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:41
Home » Spettacoli » TV
TV

Quo vado?: tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone

di Anton Filippo Ferrari
Quo vado?: trama, cast e streaming del film di Checco Zalone

Questa sera, giovedì 5 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Quo vado?, film del 2016 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone. Quarto film con protagonista Zalone dopo Cado dalle nubi, Che bella giornata e Sole a catinelle, in poco più di un mese e mezzo nelle sale ha incassato 65,3 milioni di euro, avvicinandosi al primato di Avatar di 65,7 milioni di euro circa e battendo il numero di spettatori di Sole a catinelle (8 milioni circa), avendo registrato più di 9,3 milioni di spettatori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un luogo imprecisato della savana africana, Checco Zalone viene catturato da un gruppo di indigeni. Portato di fronte al capo tribù, Checco cerca di convincerlo a lasciarlo andare e fargli proseguire il suo viaggio, iniziando a raccontare la sua storia e il motivo per cui si trova lì. Checco è un ragazzo pugliese che ha realizzato tutte le aspettative che aveva dalla sua vita, in quanto vive con i genitori in modo da evitare le responsabilità dell’indipendenza e non pagare affitti e bollette, non si è mai sposato ma è sempre stato eternamente fidanzato con Penelope per evitare le responsabilità del matrimonio e soprattutto è riuscito ad avere un lavoro sicuro ottenendo un posto fisso come dipendente pubblico: lavora infatti come funzionario nell’ufficio provinciale caccia e pesca, in cui timbra le licenze di cacciatori e pescatori.

In questo modo Checco affronta una vita che fa invidia a tutti. Un giorno però tutto cambia, in quanto nel 2015 il governo vara la riforma della pubblica amministrazione che prevede un risparmio sui dipendenti pubblici, eliminandone molti. Convocato al ministero dalla spietata dirigente dottoressa Sironi, Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o mantenerlo venendo messo in mobilità e trasferito lontano da casa. Per Checco il posto fisso è sacro, quindi accetta il trasferimento…

Quo vado?: il cast del film di Checco Zalone

Abbiamo visto la trama di Quo vado?, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Checco Zalone: Checco Zalone
  • Eleonora Giovanardi: Valeria Nobili
  • Sonia Bergamasco: dottoressa Sironi
  • Ludovica Modugno: Caterina, madre di Checco
  • Maurizio Micheli: Peppino, padre di Checco
  • Ninni Bruschetta: ministro Magnu
  • Sebastian Duccio: un ricercatore
  • Paolo Pierobon: ricercatore scientifico
  • Lino Banfi: senatore Nicola Binetto
  • Azzurra Martino: Penelope, la fidanzata di Checco
  • Lilia Perno: suocera di Checco
  • Diego Verdegiglio: segretario dottoressa Sironi
  • Francesco Cassano: compagno di squadra
  • Silvio Vannucci: psicologo
  • Al Bano: se stesso
  • Romina Power: se stessa
  • Federico Ielapi: Checco Zalone da bambino

Streaming e diretta tv

Dove vedere Quo vado? in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 5 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
