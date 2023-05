Qui rido io: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, domenica 21 maggio 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Qui rido io, film del 2021 diretto da Mario Martone. Il film, con protagonista Toni Servillo nel ruolo del commediografo e attore napoletano Eduardo Scarpetta, è stato presentato in concorso alla 78esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Primi anni del XX secolo. Nella Napoli culturalmente vivace della Belle Époque, l’attore e commediografo Eduardo Scarpetta è al culmine del suo enorme successo a teatro: Felice Sciosciammocca, personaggio da lui creato, ha soppiantato Pulcinella come maschera tipica di Napoli, e le sue commedie riscuotono un successo senza pari. Eduardo si barcamena tra il palco e un complesso nucleo familiare fatto di mogli, amanti e figli legittimi e illegittimi: con la moglie Rosa De Filippo ha tre figli, Maria, Vincenzo e Domenico (riconosciuto da lui ma in realtà figlio del re Vittorio Emanuele II); con Luisa, nipote di Rosa, ha invece avuto Titina, Eduardo e Peppino De Filippo, che vengono da lui mantenuti e lo trattano come uno zio, pur consapevoli che egli sia loro padre. Vincenzo, Eduardo e Titina sono avviati al teatro sin da giovanissimi, alternandosi nella parte di Peppeniello in Miseria e nobiltà; emerge in particolare il talento dei due ragazzi: Vincenzo, ormai giovane uomo, è stato designato dal padre come erede della compagnia e del personaggio di Felice Sciosciammocca, e avverte il peso di questo compito; Eduardo già da giovanissimo è un versato attore e commediografo, ma soffre per il mancato riconoscimento da parte di suo padre.

Un giorno, a Roma, Scarpetta assiste a una rappresentazione de La figlia di Iorio, un dramma di Gabriele D’Annunzio, e decide di realizzarne una parodia in chiave comica. Nonostante il parere contrario di Rosa, Eduardo ne scrive il copione e poi si reca in Toscana per chiedere a D’Annunzio, allora ritenuto il poeta più importante di tutta Italia, il consenso alla messa in scena dello spettacolo. Il Vate sembra essere accondiscendente nei confronti di Scarpetta e si mostra molto divertito dalle sue trovate, ma di fatto concede solo un ambiguo assenso verbale. Scarpetta prosegue quindi nella realizzazione della parodia. Durante la prima, approfittando di una défaillance della prima attrice, un gruppo di intellettuali vicini a D’Annunzio (tra i quali Roberto Bracco e Ferdinando Russo) iniziano a protestare rumorosamente contro Scarpetta, colpevole di aver plagiato il dramma originale al solo scopo di gettare discredito sul Vate. Eduardo è costretto a interrompere la recita e mettere in scena un altro spettacolo. Poco tempo dopo questi avvenimenti la Società Italiana degli Autori ed Editori querela Eduardo Scarpetta per aver contraffatto La figlia di Iorio: ne nascerà un’annosa vicenda giudiziaria che avrà ripercussioni sulla vita artistica e personale del commediografo.

Qui rido io: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Qui rido io, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Toni Servillo: Eduardo Scarpetta

Maria Nazionale: Rosa De Filippo

Cristiana Dell’Anna: Luisa De Filippo

Antonia Truppo: Adelina De Renzis

Eduardo Scarpetta: Vincenzo Scarpetta

Roberto De Francesco: Salvatore Di Giacomo

Lino Musella: Benedetto Croce

Paolo Pierobon: Gabriele D’Annunzio

Giovanni Mauriello: Mirone

Chiara Baffi: “Nennella” De Filippo

Roberto Caccioppoli: “Mimì” Scarpetta

Lucrezia Guidone: Irma Gramatica

Elena Ghiaurov: Lyda Borelli

Gigio Morra: presidente del tribunale

Gianfelice Imparato: Gennaro Pantalena

Iaia Forte: Rosa Gagliardi

Greta Esposito: Maria Scarpetta

Alessandro Manna: Eduardo De Filippo

Marzia Onorato: Titina De Filippo

Salvatore Battista: Peppino De Filippo

Aldo Minei: Eduardello De Filippo

Paolo Aguzzi: Ernesto Murolo

Tommaso Bianco: zio Pasqualino

Benedetto Casillo: Luca

Marika Costabile: Consiglia

Francesco Di Leva: fotografo

Ivan Castiglione: Giornalista

Giovanni Ludeno: Ferdinando Russo

Ciro Pauciullo: Giovane intellettuale

Biagio Musella: Giovane intellettuale

Giuseppe Brunetti: Libero Bovio

Nello Mascia: giudice istruttore

Streaming e tv

Dove vedere Qui rido io in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 21 maggio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.