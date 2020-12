Qui e adesso: ospiti, cast e streaming dello show di Massimo Ranieri

Da giovedì 3 dicembre 2020 su Rai 3 va in onda in prima serata (ore 21,20) Qui e adesso, il nuovo show di Massimo Ranieri dal Teatro Sistina. Andando al di là dei riti dello show televisivo classico, oltre al palcoscenico, i protagonisti si incontreranno anche in camerino, cornice ideale per chiacchierare, raccontare e provare. Un luogo in cui cantare insieme, dando spazio alle emozioni e ai sentimenti artistici in comune. Al centro del programma il grande talento di Ranieri che riproporrà i suoi cavalli di battaglia e i nuovi arrangiamenti, dalle prove al risultato finale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Qui e adesso: il cast del programma

Abbiamo visto le anticipazioni sul Qui e adesso, ma qual è il cast del programma di Massimo Ranieri? Al fianco del grande artista vedremo l’orchestra che lo segue da sempre, un corpo di ballo di giovani e, come cast fisso del programma, i comici Maria di Biase e The Jackal e il duo musicale Le EbbaneSis. “Qui e adesso” è ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri e scritto da Stefano Sarcinelli. Il Direttore d’Orchestra è Flavio Mazzocchi. A cura di Maria Laura Ballesio; Produttore Esecutivo: Giulia Lanza. Regia di Stefano Vicario.

Ospiti

Ma quali saranno gli ospiti di Qui e adesso? Per la prima puntata sono stati annunciati: Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, Cristiana Dell’Anna, Adriano Panatta, Marino Bartoletti e l’avvocato Giorgio Assumma. Nelle prossime puntate anche “Gianna Nannini, Claudia Gerini, Gianni Togni, Al Bano, Francesco De Gregori, Irama, Gino Vannelli e molti altri”, le parole di Massimo Ranieri.

Le parole di Massimo Ranieri

“Non è il solito varietà “signore e signori, ecco a voi…” – ha detto Ranieri a Tv Sorrisi e Canzoni -. Lo spettacolo è strutturato in modo particolare, ci sarà un retropalco come un “refugium peccatorum”, una specie di confessionale. Lì incontro gli ospiti, che non è il termine giusto perché sono miei amici, persone con le quali ho a che fare da anni e anni. Vengono trovarmi, si parla, ci si racconta. Si va a braccio, seguendo solo un canovaccio. Non è la solita intervista, tra l’altro non mi piace fare le interviste. Piuttosto ci piacerà raccontare qualcosa di noi, della nostra amicizia e non solo, che finora non abbiamo mai svelato. Non a caso ho usato il termine “confessionale”. Ci sposteremo tra il retropalco e il palco vero e proprio, pro- veremo qualche canzone, verranno fuori cose sincere e intense, soprattutto vere. A volte magari non perfette, ma a me la perfezione non piace, e va bene così”. Perché il Teatro Sistina? “Innanzitutto perché è il tempio del varietà. E poi perché nel 1972 mi congedai dal mio pubblico con uno spettacolo, “‘O surdato ‘nnammurato”, due mesi prima di partire militare. E in platea c’era anche Vittorio De Sica, che ne aveva curato la regia. Ogni volta che entro in questo teatro mi emoziono come fosse il primo giorno di lavoro, pensando a chi ha calcato qui il palcoscenico: Totò, Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Nino Manfredi. Mi sento come abbracciato protetto e coccolato da una coperta fatta da nomi di artisti immensi”.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Qui e adesso, il programma di Massimo Ranieri su Rai 3? Secondo le prime informazioni, in tutto sarebbero previste 4 puntate in onda il giovedì sera in prima serata. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: giovedì 3 dicembre 2020

Seconda puntata: giovedì 10 dicembre 2020

Terza puntata: giovedì 17 dicembre 2020

Quarta puntata: giovedì 24 dicembre 2020

Streaming e tv

Dove vedere Qui e adesso in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda dal 3 dicembre 2020 su Rai 3 alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà inoltre possibile, dopo la messa in onda, recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

