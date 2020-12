Qui e adesso: anticipazioni e ospiti della seconda puntata

Questa sera, giovedì 10 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la seconda puntata di Qui e adesso, il nuovo show di Massimo Ranieri dal Teatro Sistina. Non è il solito varietà “signore e signori, ecco a voi…” – ha detto Ranieri a Tv Sorrisi e Canzoni -. Lo spettacolo è strutturato in modo particolare, ci sarà un retropalco come un “refugium peccatorum”, una specie di confessionale. Lì incontro gli ospiti, che non è il termine giusto perché sono miei amici, persone con le quali ho a che fare da anni e anni. Vengono trovarmi, si parla, ci si racconta. Si va a braccio, seguendo solo un canovaccio. Non è la solita intervista, tra l’altro non mi piace fare le interviste. Piuttosto ci piacerà raccontare qualcosa di noi”. Ma vediamo insieme le anticipazioni e ospiti della seconda puntata di Qui e adesso.

Anticipazioni e ospiti

Ma quali saranno gli ospiti di Qui e adesso stasera, 10 dicembre 2020, per la seconda puntata? Ecco quelli annunciati:

Francesco De Gregori

Arisa

Claudia Gerini

Salvador Sobral

Arturo Brachetti

Marino Bartoletti

Giorgio Assumma, avvocato

Anche stavolta, per stare insieme a loro, non ci sarà soltanto il palcoscenico, ma anche il camerino, cornice ideale e naturale per chiacchierare, raccontare e provare, andando al di là dei riti dello show televisivo classico. Un luogo spontaneo per dialogare o cantare insieme, dando spazio innanzitutto alle emozioni e ai sentimenti artistici in comune. Poi naturalmente il grande talento di Ranieri, attore e cantante con i suoi cavalli di battaglia e nuovi arrangiamenti, tutto seguito nel suo costruirsi, dalle prove al magico risultato finale. In scena anche l’orchestra che segue Ranieri da sempre nei suoi spettacoli, un corpo di ballo di giovani che accompagnerà e si esibirà accanto agli artisti e, come cast fisso del programma, i comici Maria di Biase e The Jackal e il duo musicale Le EbbaneSis.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Qui e adesso, il programma di Massimo Ranieri su Rai 3? Secondo le prime informazioni, in tutto sarebbero previste 4 puntate in onda il giovedì sera in prima serata. Di seguito la programmazione (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: giovedì 3 dicembre 2020

Seconda puntata: giovedì 10 dicembre 2020

Terza puntata: giovedì 17 dicembre 2020

Quarta puntata: giovedì 24 dicembre 2020

